A Pasquetta 36 persone al Centro di Rancate

È quanto mettono in evidenza i dati forniti dallo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione sull'occupazione della struttura a marzo, che in media è stata di 9 persone.

Come di consueto, lo Stato Maggiore Cantonale Immigrazione comunica i dati relativi all'occupazione nel mese di marzo del Centro unico temporaneo per migranti in procedura di riammissione semplificata in Italia di Rancate.

Mediamente il centro ha registrato un'occupazione di circa 9 persone, toccando un massimo di 36 lunedì 5 marzo e un minimo di 1 persona i giovedì 1. e 22 di marzo. marzo.

(Red)