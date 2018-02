Pendolari stufi: "Basta disservizi"

di Andrea Finessi

Basta con ritardi e disservizi sulle linee FFS e TILO in Ticino e a cavallo del confine, basta ai disagi che ogni giorno i viaggiatori devono subire per muoversi sui mezzi pubblici ticinesi e basta alla scarsa considerazione da parte delle FFS che vivono i cittadini del Basso Mendrisiotto, i quali vedono un utilizzo del distretto solo come infrastruttura di passaggio, senza alcun beneficio per il territorio. Il clima che si respira nella regione è questo e unisce residenti, politici e perfino frontalieri che ogni mattina usano il treno per recarsi al lavoro, pagando a caro prezzo il biglietto.

Sono infatti ormai numerosi i casi segnalati da gennaio di problemi lungo la nuova linea Mendrisio-Varese, tanti, troppi, anche per le Ferrovie che più volte si sono dovute scusare con l’utenza. Ma ormai il malumore è palpabile, soprattutto per i ritardi che ogni giorno si verificano a cavallo del confine, di dieci o quindici minuti. Come se non bastasse, i treni che arrivano da sud, una volta giunti a Mendrisio, che si debba andare verso Varese o verso Lugano, costringono i viaggiatori a scendere per cambiare binario, con scene da podisti per raggiungere il binario opposto attraverso il sottopassaggio, nella speranza che il treno non sia già partito.

Ora tra l’utenza c’è chi paventa una raccolta firme, ma nel frattempo qualcosa si è già mosso a livello politico. Nei giorni scorsi ssi sono viste due interrogazioni al Governo, da parte di Massimiliano Robbiani e da Matteo Pronzini, e una presa di posizione in cui si esprimeva delusione da parte dell’Associazione ticinese degli utenti del trasporto pubblico (ASTUTI) per i collegamenti, ma da ieri il Mendrisiotto intende muoversi all’unisono. In particolare il municipale chiassese Davide Dosi si è fatto capofila di un gruppo che raccoglie tutti i partiti politici di Chiasso e Balerna e ha lanciato una petizione online sul sito change.org intitolata “FFS e TILO: maggiore attenzione per il Basso Mendrisiotto”.