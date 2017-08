Perdita di acido da un'industria di Balerna

Il centro chimico regionale dei pompieri di Chiasso è stato allarmato questa mattina, attorno alle 11.20, per una fuoriuscita di acido avvenuta in un capannone nella zona industriale di Balerna, in via Passeggiata.

Stando alle prime informazioni durante la manipolazione di un bidone vi sarebbe stata una perdita accidentale di sostanza. Da qui l’immediato allarme ai pompieri che prontamente sono intervenuti sul posto con una decina di militi appositamente formati.

Mediante apposite tute di protezione i militi sono entrati nel capannone e dopo aver arginato la perdita hanno recuperato la sostanza.

Nessuno ha riportato conseguenze fisiche e non vi sono stati pericoli per la popolazione. Sul posto la Polizia per gli accertamenti del caso.

(Red)