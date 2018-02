Più che una semplice bibliocabina

di Andrea Finessi

«Quando le tue parole mi vennero incontro le divorai con avidità». Le parole del profeta Geremia stampate sulla nuova bibliocabina di Balerna non sono lì tanto per fare una citazione biblica, ma sono lì per dare un senso più alto - divino perfino - alla letteratura. La nuova bibliocabina di Balerna inaugurata venerdì nei pressi dell’Oratorio non vuole infatti essere un “semplice” luogo di scambio di libri, sulla scia di queste lodevoli iniziative che in tanti Comuni vengono portate avanti da cittadini ed enti pubblici. Ma, come è stato sottolineato nel corso della breve cerimonia che si è tenuta alla presenza del sindaco Luca Pagani e dell’arciprete don Gian Pietro Ministrini che ha benedetto la cabina, vuole essere un luogo di condivisione del Bello, guardando ai libri come una delle opere più alte della creazione umana.

Così anche quella che può apparire come una piccola notizia, un’inaugurazione di una delle tante strutture simili comparse nel Mendrisiotto, assume un valore di più e va sottolineata per il senso che si dà al gesto. Don Marco Notari, nel riportare le parole di Geremia - un lamento che il profeta dell’Antico Testamento innalza a Dio quando non vede più un senso alla sua missione e “rinfaccia” al Padre che lui all’inizio ce l’ha messa davvero tutta - sono un richiamo a quella consolazione che il Signore gli offrì, esortandolo «a imparare a distinguere tra ciò che è prezioso e ciò che è vile». La lettura e la letteratura infatti sono «qualcosa di prezioso», ha sottolineato il Vicario, a partire dalla Bibbia, ma anche per tutti i libri, perché «sanno insegnare, accompagnare, far crescere».