Pompieri di Chiasso pronti a festeggiare

È stato presentato questa mattina presso il Municipio di Chiasso il programma della giornata di festeggiamenti per i 125 anni del locale corpo pompieri.

La capodicastero Sonia Regazzoni ed il comandante del corpo Davide Chiesa hanno illustrato i vari appuntamenti che scandiranno la giornata di sabato 9 settembre con inizio alle ore 10 sul sedime scolastico, davanti alla ex caserma di via Soave. Alle ore 11 vi sarà la parte ufficiale con i discorsi delle autorità, seguita, alle ore 11.30, dal concerto della Musica cittadina. Alle ore 12.30 vi sarà il pranzo offerto alla popolazione per poi arrivare alle 14 dove avranno luogo tre dimostrazioni pratiche con la simulazione di un incendio in un appartamento, l’evacuazione di un ferito da parte dell’Unità Tecnica di Intervento per poi terminare con un incidente chimico nella piscina sottostante alle palestre.

Per agevolare la visione al pubblico verrà installato uno schermo gigante da parte di Eventomore dove verranno diffuse in diretta le immagini realizzate dagli operatori di Rescue Media. Alle ore 16 avrà luogo una sfilata di mezzi d’epoca e di intervento per poi arrivare alle ore 17 all’apertivo che chiuderà questa ricca giornata. Particolare attenzione è rivolta ai bambini con la messa in funzione per l’intera giornata del villaggio 118 del gruppo ricreativo dei Pompieri di Melide, dove i piccoli ospiti potranno provare le varie tecniche di intervento in una dimensione a loro adattata.

Inoltre potranno realizzare una foto ricordo davanti ad un veicolo d’epoca che sarà immediatamente loro consegnata dal team Rescue Media. Insomma un appuntamento di festa da non mancare.

(Red)