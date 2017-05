Proprietari chiamati alla cassa

di Andrea Finessi

Sarà un’amara sorpresa quella che la prossima settimana alcuni cittadini di Mendrisio potrebbero trovarsi nella propria bucalettere. La Città di Mendrisio infatti ha avviato la procedura per prelevare i contributi di costruzione in tutta la Città, relativi alle opere previste dal Piano generale di smaltimento (PGS). Si tratta di opere necessarie, da svolgersi nell’arco dei prossimi vent’anni, per le quali saranno chiamati alla cassa chi ha una proprietà, abitazioni o terreni interessati, sul territorio della Città di Mendrisio. La procedura di consultazione della documentazione relativa ai calcoli fatti sarà effettuata durante tutto il mese prossimo, ovvero dal 1° giugno fino al 30 giugno 2017. Durante questo periodo, rende noto la Cancelleria comunale «sarà possibile consultare la documentazione presso il Centro di pronto intervento di Mendrisio, in via Franco Zorzi 1», dove si potrà trovare «il prospetto per il ricalcolo dei contributi provvisori di costruzione adeguati ai valori ufficiali di stima dell’aggiornamento intermedio del 2017». Tradotto significa che sarà possibile capire come sono stati fatti i calcoli.

Chi ne sarà colpito? Il prospetto interessa i proprietari e i titolari di diritti reali limitati di fondi situati su tutto il territorio cittadino, serviti o che possono essere serviti dalle infrastrutture comunali e consortili di canalizzazione e che ricavano da questo servizio reale e potenziale un incremento di valore della loro proprietà.

E a quanto ammonta questo contributo? Una trentina di milioni, basati sulle stime dell’investimento complessivo per il ventennio di 64,3 milioni di franchi. Il Comune ricorda che i privati sono chiamati per legge (Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque, LALIA) a contribuire secondo una percentuale da fissare tra il 60% e l’80%. Una percentuale che il Consiglio comunale cittadino, nel corso della seduta del 12 ottobre 2015 (sul MM 77/2015), decise di tenere al minimo legale del 60% per tutti i quartieri. Il totale da riscuotere non è comunque frutto della semplice applicazione della percentuale del 60% al totale, ma come ha spiegato al GdP il segretario comunale Massimo Demenga, è stato considerato quanto già pagato con i primi acconti su questo capitolo, a metà degli anni ‘80. Allora qualcuno contribuì alle opere del PGS, così come si è tenuto conto di quanto già fatto con i cantieri più recenti. Quindi in sostanza il calcolo è frutto di quanto è già stato realizzato, quanto un cittadino ha già pagato e quanto da pagare. Il Comune inoltre ricorda che è possibile imporre retroattivamente i contributi di costruzione sulle opere comunali e consortili già eseguite e su quelle ancora da realizzare.