Rapina a un distributore a Ponte Cremenaga

Alle 17.15 in via Cantonale un distributore con annesso negozio è stato preso di mira da un rapinatore armato di coltello. Si cerca l'uomo, fuggito a piedi col bottino.

La Polizia cantonale comunica che questo pomeriggio, poco dopo le 17.15, a Ponte Cremenaga in via Cantonale presso un distributore con annesso negozio è avvenuta una rapina. Un individuo a viso scoperto, armato di coltello, è entrato nel negozio ed ha minacciato una dipendente impossessandosi poi della cassa. È fuggito con il bottino a piedi. Non vi sono stati feriti. Le ricerche subito intraprese non hanno dato, per ora, esito positivo.

Connotati del rapinatore:

Uomo, 170 cm di altezza, capelli grigi, età apparente 50-60 anni, indossava un gilet da lavoro color arancione, pantoloni corti beige, indossava un berretto tipo coppola di colore nero. Si è espresso in italiano con accento del sud.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nelle vicinanze del distributore sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

(Red)