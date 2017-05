Riva San Vitale, già 534 firme contro gli inerti

L’associazione "Cittadini per il territorio", assieme a numerosi cittadini di Riva San Vitale e Capolago, si oppone alla realizzazione di un impianto di deposito e lavorazione di materiali inerti ai mappali 1732 e 1739 a Riva San Vitale. A suo avviso, infatti, si tratta di un impianto incompatibile con le attuali caratteristiche residenziali delle zone limitrofe e con la passeggiata lungo il fiume Laveggio.

Per questo motivo è stata lanciata una petizione che, durante la prima settimana, ha già raccolto 534 firme che oggi sono state consegnate al Municipio di Riva San Vitale.

Le principali preoccupazioni sono legate al rumore, alla polvere che inevitabilmente ci sarà e al traffico veicolare di grossi automezzi pesanti da 40 tonnellate. "Se nel passato troppo spesso sono state realizzate attività moleste a ridosso del fiume Laveggio, perché lontano dai nuclei abitati, ora la situazione è mutata, e la via Molinello, la Via Segoma e la via dei Gelsi, ad esso limitrofe, sono oggi importanti zone residenziali", viene spiegato oggi in una nota stamopa.

Inoltre la strada che costeggia il Laveggio è diventata la principale passeggiata in pianura presente nella zona. Un percorso molto frequentato anche in settimana.

"Le conclusioni dell’esame di impatto ambientale, allegato alla domanda di costruzione, si basano su parametri numerici (numero camion, irrigazione, tonnellate di deposito, rumore) difficili da controllare quando l’impianto sarà in attività", secondo i promotori della raccolta firme, i quali ricordano inoltre che questa porzione ii territorio, tra il Monte San Giorgio e il Monte Generoso, è già oggi attraversata da tutte le principali vie di comunicazione nazionali e internazionali e soffre nei mesi invernali e estivi di un inquinamento da smog spesso fuori dalle norme federali sulla salute pubblica.

Le-I cittadine-i sottoscritte-i chiedono pertanto al Municipio di Riva san Vitale di istituire immediatamente una zona di pianificazione sui mappali 1732 e 1739 e sulle zone industriali limitrofe a ridosso dell’abitato per scongiurare l’insediamento del deposito e impianto di lavorazione di inerti e valutare quale destinazione destinare all’area in modo che sia compatibile con le zone abitative adiacenti e la passeggiata lungo il fiume Laveggio.

Per questo motivo è anche stata inoltrato una opposizione con 51 opponenti contro la domanda di costruzione per l’area e deposito di lavorazione di materiali inerti.

(Red)