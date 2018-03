Scontro auto-moto, centauro elitrasportato

(LE FOTO) Il motociclista è entrato in collisione, attorno alle 13, con un'auto che circolava in senso opposto sulla strada cantonale che da Cabbio porta a Casima.

Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, poco prima delle 13 a Casima nella frazione di Castel San Pietro. Come comunica la Polizia cantonale, una 47enne automobilista cittadina svizzera domiciliata nella regione circolava su via Ceresa in direzione di Cabbio. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire l'automobilista ha colliso contro un 38enne motociclista pure cittadino svizzero domiciliato nella regione che proveniva in senso opposto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM e la Rega, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato il 38enne all'ospedale. A detta dei medici lo stesso avrebbe riportato serie ferite a una gamba. Illesa per contro la conducente del veicolo.

