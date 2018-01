Scontro tra due auto a Mendrisio

(LE FOTO) L'incidente è avvenuto nel pomeriggio all'intersezione tra Via Vela e Via Municipio. Ingenti i danni materiali, ma solo ferite leggere per gli occupanti.

Un incidente della circolazione è avvenuto questo pomeriggio, attorno alle 15:00, in via Vincenzo Vela a Mendrisio, all’altezza dell’intersezione con via Municipio.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, una Citroen immatricolata in Ticino, che circolava su via Vela in direzione del centro, ha effettuato una svolta a sinistra per immettersi su via Municipio senza accorgersi che in senso opposto proveniva una VW, anch’essa immatricolata in Ticino. Il conducente di quest’ultima non è riuscito a evitare l’impatto praticamente frontale.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SAM che hanno prestato le prime cure gli occupanti che avrebbero riportato ferite leggere. A causa della fuoriuscita di liquidi dai veicoli accidentati si è reso necessario l’intervento dei pompieri di Mendrisio per la pulizia del campo stradale. Gli agenti della polizia Cantonale hanno effettuato i rilievi del caso mentre i colleghi della Comunale hanno disciplinato il traffico.

(Red)