"Serve una visione transfrontaliera"

di Andrea Finessi

Quale futuro per il comparto stazione di Chiasso? Seconda puntata dedicata a questo tema che tocca la realtà locale del Mendrisiotto sotto più fronti, a partire dai posti di lavoro - questione che sta agitando anche la politica cantonale -fino ad arrivare ad AlpTransit, in un’ottica di lungo termine. Con l’economista Remigio Ratti abbiamo introdotto l’argomento (vedi GdP del 12 aprile), accennando allo studio commissionato nel 2010, approntto nel 2012, dal Municipio di Chiasso - ma proposto dagli spedizinieri - allo Studio d’ingegneria e pianificazione Fabio Janner. Si tratta di un documento di una cinquantina di pagine in cui si analizza il contesto storico, geografico ed economico in cui si situa il comparto stazione e, in modo strettamente collegato, il Pian Faloppia, allo scopo di capire quali siano gli scenari di sviluppo a medio e lungo termine, ragionando su AlpTransit, piano direttore cantonale e piano-quadro delle FFS.

L’incarto recente porta quindi diversi spunti di riflessione per la riorganizzazione o il rilancio della stazione, la promozione delle attività economiche tradizionali e un’analisi del traffico, sia a livello regionale che internazionale, ma in realtà arriva soltanto dopo molti altri ragionamenti e idee, come ci ha spiegato lo stesso pianificatore che lo ha redatto, l’Ing. Fabio Janner, il quale, conoscendo da 45 anni la tematica si è anche fatto la sua opinione: «Il rilancio del comparto stazione è un tema che si discute ormai da molto tempo e sono le istituzioni che dovrebbero rispondere a perché non si è mai fatto nulla. Già nel ‘78 gli spedizionieri e l’allora presidente Silvio Zuercher lanciarono uno studio per creare un “interporto” nel Pian Faloppia. C’era grande disponibilità dal Cantone al progetto qualora il territorio fosse stato d’accordo, ma le cose non andarono avanti perché si sarebbe portata in Ticino i finanzieri. Oggi le pratiche si fanno insieme, ma questo dimostra che quel progetto era prematuro.