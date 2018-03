Tampona due moto, gravi i centauri

Due centauri sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle 14:30 a Riva San Vitale su via Stefano Franscini.

Un 51enne motocilista e una 35enne motocilista cittadini francesi residenti in Francia stavano circolando in sella alle rispettive moto in direzione di Brusino Arsizio. Mentre erano fermi ad un semaforo di cantiere, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, sono stati tamponati da una vettura che circolava nella stessa direzione, alla cui guida vi era una cittadina bulgara residente all'estero. I due centauri dopo l'urto sono stati sbalzati a terra.

Sul posto il SAM e la Rega che hanno soccorso i due e trasportati all'Ospedale. A detta dei medici l'uomo ha riportato ferite gravi e la sua vita potrebbe essere in pericolo mentre la donna avrebbe riportato ferite di una certa gravità.

(Red)