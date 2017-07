Tanto vino di qualità. Forse troppo

di Andrea Finessi

Mendrisiotto terra del merlot e di vigneti. Non è da molti decenni che anche il Ticino può vantare una discreta produzione enologica, con ottimi vini potenzialmente in grado di rivaleggiare anche con importanti produzioni estere. Dagli anni Cinquanta infatti, quando il vino veniva esclusivamente importato dall’estero, nel giro di qualche anno alcuni agricoltori hanno deciso di provarci, chi per farne una professione, chi come hobby, sfruttando il proprio piccolo pezzo di terra a cui dedicare tanta passione e amorevoli cure. È da questa dedizione che nel 1949 nacque la Cantina sociale di Mendrisio, una casa vinicola a statuto cooperativo che ha puntato fin da subito sulla produzione di un vino di qualità. Negli anni ha saputo raccogliere intorno a sé un folto gruppo di viticoltori provenienti sia dal Mendrisiotto, ma anche da altre regioni del canton Ticino. Tante le soddisfazioni, ma anche le sfide con cui questi appassionati si trovano confrontati in un mondo in continuo cambiamento e sempre più globalizzato.