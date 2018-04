Un Fiore di Pietra sempre verde

È già passato un anno dall'apertura del Fiore di pietra e per la ferrovia del Monte Generoso è giunto il tempo del primo bilancio e di guardare a nuove sfide. Un bilancio che oggi, in vetta alla montagna, è diventato anche l'occasione per sottolineare che per il Mendrisiotto la particolare struttura in cima al Generoso è una piccola "meraviglia" o, come l’ha definito Fabrice Zumbrunnen, CEO della Federazione Cooperativa Migros, «un fiore all’occhiello».

Un fiore che si è deciso di valorizzare con un libro monografico edito dalla Skira e firmato Mario Botta, il quale, nel presentarlo, ha ricordato il suo rapporto con la montagna che da bambino guardava dalla Campagna Adorna e che, crescendo, è diventato un balcone da cui osservare un mondo più ampio:

«Vedere Milano dall’alto mi ha sempre commosso – ha commentato - vedere la città, per me resta ancora oggi la forma di aggregazione umana più bella, più intelligente e flessibile che la storia umana abbia mai prodotto. E poi oltre, con un po’ di immaginazione, si vede il mare e la luce è quella, la luce del Mediterraneo».

Il libro, un ricordo della montagna e delle sua nuova attrazione, fa parte di tutta una serie di novità che la Monte Generoso sta introducendo, forte di un successo riconosciuto anche dal Presidente del Consiglio di Stato Claudio Zali, il quale ha sottolineato che «se noi sappiamo portare dell'eccellenza sul nostro territorio, il successo arriva».

(AFIN)

