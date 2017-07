Unità chimica regionale alla stazione di Chiasso

(LE FOTO) È dovuta intervenire presso la stazione di Chiasso verso le 11.30 a causa di un vagone cisterna in sovrappressione. Non sono ancora note le cause del sinistro.

Sabato mattina, attorno alle ore 11.30, l’unità chimica regionale del corpo pompieri di Chiasso è stata allarmata dai Pompieri della difesa dell’impresa delle FFS per un vagone cisterna in sovrappressione. Gli specialisti cimici hanno provveduto, dopo le verifiche del caso, al raffreddamento del vagone abbassandone così la temperatura e risolvendo il problema. Per questioni di sicurezza dapprima il vagone è stato spostato in una zona isolata. Al momento non sono note le cause che hanno generato il sinistro. Non sono stati causati problemi alla popolazione anche grazie al tempestivo intervento dei pompieri.

