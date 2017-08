Urta un marciapiede e un cartello a Morbio

Incidente della circolazione oggi, venerdì, attorno alle 14 in zona Fontanella a Morbio Inferiore. Stando alle informazioni raccolte una donna alla guida di una Seat immatricolata in Ticino, che circolava da Vacallo verso Morbio Inferiore, per motivi da stabilire, ha urtato il cordolo del marciapiede alla sua destra per poi spostarsi a sinistra ed abbattere un cartello stradale.

Nell’impatto la donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dai soccorritori del SAM al pronto soccorso per accertamenti.

Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul posto anche i pompieri di Chiasso per la pulizia del campo stradale. La Polizia Cantonale ha effettuato i rilievi del caso.

(Red)