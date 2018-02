"No Billag": un quarto dei ticinesi ha scelto

di Martina Salvini

A poco più di una settimana dal voto del 4 marzo un quarto dei ticinesi ha già scelto. E che la votazione sul “No-Billag” sia particolarmente sentita lo dimostrano anche le cifre.

Sugli undici Comuni da noi contattati, le percentuali degli iscritti in catalogo che hanno già riconsegnato il materiale di voto variano, ma in qualche caso fanno segnare addirittura quasi il 30%. Considerando quanti attendono l’ultima settimana per imbucare il materiale, e che generalmente le votazioni fanno registrare percentuali di partecipazione vicine al 45%, quella che ci apprestiamo a vivere sarà una domenica caldissima.

Partendo dai centri principali del Cantone, a Mendrisio sono state riconsegnate fino a ieri 2.100 buste su un totale di 10mila iscritti in catalogo, per una percentuale del 21%. A Locarno sono invece molti a non aver ancora preso una decisione: su 9.700 aventi diritto, si sono espressi per corrispondenza in 1.630, il 16,8%. A Lugano la percentuale rilevata dalla Cancelleria è decisamente superiore e si attesta addirittura al 29,7%, con 10.250 buste rientrate su 34.507 elettori potenziali.

Più sotto Bellinzona, con il 23%. Percentuale simile ad Airolo, dove hanno già detto loro 240 persone su 1.030 (il 23,3%), mentre si scende al 15,4% a Biasca, con circa 500 buste rientrate su 3.240 persone iscritte in catalogo. Non dispone di cifre precise la Cancelleria di Faido, che comunque conferma sono rientrate «più schede del solito».

Stabio conta 649 buste già compilate su 3.008 elettori, con il 21,57%, Capriasca fa sapere di averne ritirate 1.089 su 4.981 (il 21,8%), mentre Massagno su 3.194 iscritti in catalogo, ne ha viste tornare 776 (il 24,3%). Infine, viaggiano quasi a braccetto Minusio e Losone. Quest’ultimo, a una settimana dal voto, conta 1.147 persone che si sono già espresse per corrispondenza su 9.700 (il 26,25%), mentre nel primo Comune hanno scelto in 1.400 su 4.900, pari al 28,57%.

Indicativamente, facendo una media delle località interpellate, si può stimare che la partecipazione media degli elettori a una settimana dal voto si aggiri intorno al 24%.