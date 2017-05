"Ora avanti con sgravi e più impiego"

di Andrea Bertagni

Due anni «vissuti intensamente», ma ancora tanto da fare sul fronte (ad esempio) della fiscalità delle aziende e dei cittadini, così come del mercato del lavoro. È un Christian Vitta, direttore del Dipartimento delle finanze e dell’economia (DFE), concentrato e determinato quello che incontriamo, un giorno nuvoloso di maggio, per tracciare un bilancio di metà legislatura. Un bilancio particolarmente importante per lui, ultimo arrivato in Governo, e a capo di un Dipartimento non facile, soprattutto in tempo di crisi, come quello odierno.

Non a caso, rileva il direttore del DFE, «tra i progetti e le riforme che intendo concretizzare nei prossimi anni c’è sicuramente il compimento della manovra di riequilibrio delle finanze cantonali». I conti a posto, innanzitutto.

Ma anche uno sguardo rivolto a chi fa impresa e a chi lavora, visto che è salda la volontà di «implementare la Riforma III delle imprese sulla base anche dell’appoggio dimostrato dal Cantone nell’ambito del voto dello scorso febbraio», ma anche «contribuire a eliminare alcune distorsioni del mercato del lavoro e favorire l’impiego attraverso lo sviluppo delle misure introdotte ad inizio legislatura e la presentazione di un secondo pacchetto».