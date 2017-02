Permessi falsi, un altro indagato

C'è un altro indagato nel caso dei permessi falsi, che nelle scorse settimane ha portato all'arresto di 11 persone per varie ipotesi di reato. A renderlo noto è la Polizia cantonale, specificando che si tratta di un quarantenne cittadino svizzero d'origine kossovara del Bellinzonese, stretto parente dei fratelli già arrestati nello stesso contesto lo scorso 7 febbraio.

L'uomo, che dalle prime informazioni sarebbe il padre dei due fratelli di origine kosovara, è stato denunciato ed è quindi indagato a piede libero per i reati di correità, subordinatamente per complicità, in tratta di esseri umani, ripetuta falsità in certificati, ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale in Svizzera.

(Red)