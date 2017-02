PPD: "Basta tasse nelle zone periferiche"

"Negli scorsi giorni 2'500 proprietari di case e cascine, situate al di fuori della zona di approvvigionamento di base d’energia elettrica, si sono viste recapitare una lettera da parte della Società Elettrica Sopracenerina SA (SES) con una sgradevole notizia: una nuova tassa base supplementare pari a 264 franchi annui!". Inizia così il comunicato stampa del PPD ticinese con il quale il partito esprime il proprio disappunto per il nuovo aggravio per le zone periferiche, che "hanno già fornito per decenni preziosa energia attraverso lo sfruttamento del proprio territorio senza avere in cambio quasi niente".

"È questo - domanda il PPD - il modo di esprimere riconoscenza alle Valli e a tutti quei Comuni periferici che hanno creduto, versando centinaia di migliaia di franchi del contribuente, nell’acquisto pubblico della SES? È questa la tanto decantata politica regionale? A cosa serve dare con una mano e togliere con l’altra?

È questo il ringraziamento per chi riattando un rustico nelle zone discoste mantiene viva la tradizione e la cultura alpina?".

Da qui l'invito ai Municipi e ai Consigli comunali di "reagire con determinazione a questa nuova ingiusta tassa che colpirà 2'500 famiglie e a rivendicare, unitamente a tutte le zone periferiche, la nomina di un loro rappresentante all’interno del Consiglio di Amministrazione SES vista anche la sua attuale composizione prevalentemente urbana".

(Red)