Quanto piace questo Lucino

Il Liceo Diocesano di Lugano-Breganzona riapre le iscrizioni alla Prima liceo 2017-2018 e aumenta di un’unità il numero delle sezioni (da 2 a 3). Lo fa proprio nell’anno del trentesimo di esistenza e per rispondere a una domanda crescente. «Apparentemente – spiega il direttore, Alberto Moccetti - una sezione in più potrebbe sembrare poca cosa, ma per noi, per le nostre dimensioni e fatte le debite proporzioni, si tratta invece di un significativo passo avanti. È un traguardo parziale che ci riempie di orgoglio e che testimonia ancora una volta come le famiglie riconoscano la bontà, la qualità e la serietà del nostro lavoro». Il direttore guarda al futuro con serenità. È soddisfatto? «Sì, lo sono. Come dicevo, leggo questo aumento delle sezioni come il riconoscimento per quanto proponiamo. Rispondiamo a una precisa domanda di formazione, istruzione ed educazione e sapere di essere semp1re più considerati ci fa piacere. Oltretutto, molti genitori e allievi si avvicinano alla nostra proposta attraverso il passaparola, il che ci rende oltremodo contenti». Attualmente, le sezioni sono in tutto 8, due per ogni classe, mentre gli allievi circa 160. A settembre si sale dunque a 9, con l’introduzione di una terza Prima e l’arrivo – si presume - di una ventina di ragazzi. Se lo aspettava? Era nelle vostre previsioni? «Di solito, chiudiamo le iscrizioni per le sezioni di Prima a giugno, ma quest’anno lo abbiamo fatto già a marzo, in quanto avevamo raggiunto il necessario numero di allievi per completarne due: ci siamo trovati confrontati con un numero elevato di richieste di adesione, che ha portato alla chiusura anticipata delle due sezioni previste. Ma le sollecitazioni che sono giunte successivamente, e che tuttora arrivano in via Lucino, ci hanno indotto a riaprire le iscrizioni e, appunto, a introdurre un’ulteriore sezione. Una decisione, questa, che si propone di rispondere alla richiesta crescente delle famiglie che vedono in noi un punto di riferimento importante».

In questi 30 anni il Liceo ha portato diverse centinaia di allievi all’ottenimento della Maturità svizzera (già Maturità federale), attestato che apre le porte a università e politecnici in Svizzera e all’estero. E negli ultimi anni c’è stato un nuovo ampliamento dell’offerta: «Abbiamo saputo creare offerte formative – sempre, appunto, nel contesto dell’attestato federale di maturità - rivolte in particolare a talenti musicali e sportivi (in collaborazione, rispettivamente, con il Conservatorio della Svizzera Italiana e con diverse società sportive) e, da ultimo, abbiamo aperto un liceo artistico (in collaborazione con il Dipartimento Ambiente Costruzioni e Design della Supsi). Anche qui i numeri ci stanno dando ragione: queste nuove proposte hanno certamente contribuito alla crescita delle iscrizioni a questo istituto scolastico». Cambierà qualcosa a livello logistico e nel corpo insegnanti, attualmente composto da 25-30 persone? «A livello logistico no, stiamo bene così e le nostre strutture sono perfettamente adatte. Per quanto concerne gli insegnanti, prevediamo di fare capo ad altri giovani docenti da inserire parzialmente». Le iscrizioni sono pertanto ancora aperte: per informazioni è possibile visitare il sito www.liceodiocesano.ch, telefonare al segretariato (091/966.60.56) o scrivere a info[at]liceodiocesano[dot]ch.

