Rinnovato il CCL di due Casinò

Case da gioco di Locarno e Mendrisio e OCST regolano per i prossimi due anni le condizioni di lavoro per circa 280 dipendenti. "Segnale importante".

È stato rinnovato il Contratto collettivo di lavoro dei Casinò della Svizzera italiana al quale sono sottoposti i casinò di Mendrisio e di Locarno. Il contratto, valido dal 1. di gennaio di quest’anno per due anni, regola le condizioni di lavoro di circa 280 dipendenti.

"La trattativa ha dato interessanti esiti in particolare per una migliore conciliabilità tra gli impegni lavorativi e quelli famigliari - fanno notare in un comunicato le case da gioco e il sindacato OCST - il congedo maternità è stato infatti aumentato a 20 settimane pagate al 90 per cento e il congedo paternità concesso sarà di 5 giorni".

Questi ultimi "sono elementi importanti per i dipendenti di queste strutture che spesso, per la natura delle case da gioco, sono impegnati con lavoro a turni e la sera fino a tardi", si annota.

Il risultato raggiunto, si sottolinea, è un importante segnale che il confronto sociale, che talvolta si esprime anche in modo serrato, dà risultati importanti per la qualità di vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

(Red)