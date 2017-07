Scontro frontale tra auto e moto a Vaglio

Ferito il centauro che circolava in direzione di Origlio entrato in collisione con un auto che giungeva dal senso opposto. Le sue condizioni non sono note.

Un incidente della circolazione è avvenuto domenica sera sulla strada Cantonale a Vaglio. Stando alle prime informazioni raccolte un motociclista stava circolando in direzione di Origlio quando, nell’affrontare una curva, è entrato in collisione frontale con un’Audi immatricolata nel Canton Soletta che circolava regolarmente in senso opposto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito in seguito trasportato al pronto soccorso. Le sue condizioni non sono note. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso per oltre un’ora. Il picchetto SCSS ha recuperato i veicoli accidentati.

Redazione