Scontro sul Ceneri senza feriti

Non ha fortunatamente causato feriti, l’incidente avvenuto venerdì mattina sulla strada cantonale del Monte Ceneri.

Due veicoli, un’auto ed un furgoncino, per motivi da stabilire, sono entrati in collisione. Come detto non si registrerebbero feriti, ma unicamente danni materiali.

Anche il traffico è rimasto perturbato essendo deviato dalla Polizia su di un’unica corsia.

(Red)