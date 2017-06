Si autosospende consigliere di Axion

Il Consiglio di amministrazione di BancaStato ha preso atto della decisione presa da quello di Axion SWISS Bank SA (il 30 maggio 2017) di accettare la richiesta di autosospensione dalla carica del consigliere Giancarlo Codoni a seguito delle informazioni di stampa relative ad un suo presunto coinvolgimento nel procedimento penale aperto in Italia nei confronti di Giuseppe Cosentino.

Considerato che, in base alle informazioni ricevute dal diretto interessato, al momento nei suoi confronti il Ministero pubblico della Confederazione non ha aperto un procedimento e che il suo ruolo in quello italiano non è ancora definito chiaramente, i Consigli di amministrazione di BancaStato e di Axion confermano la propria fiducia nei confronti di Codoni e non ritengono necessarie misure più incisive.

(Red)