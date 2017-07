Sul set della nuova web serie "made in Ticino"

di Chiara Nacaroglu

C’era anche Yor Milano in versione sgargiante (vedi fotogallery) ieri tra videocamere, microfoni, trucco e parrucco, sul set de La strategia dell’acqua, la nuova web serie targata RSI e prodotta da Swiss e-Motion GmbH. Il fondatore del TEPSI è una delle guest star, insieme a Flavio Sala e altri, della serie multimediale che vede protagonisti Davide Strava e Alexandra Camposampiero, affiancati da Fausto Beretta Piccoli, Diego Benzoni e Giancarlo Previati. Nata all’interno del Web Series Lab organizzato dalla RSI nel 2015 (un corso dove aspiranti sceneggiatori e scrittori hanno potuto confrontarsi con autori affermati e sviluppare diversi progetti), La strategia dell’acqua è ispirata al celebre trattato cinese di tattica militare di Sun Tzu L’Arte della Guerra e racconta il mondo delle banche e le sue misteriose leggi. La troupe, capitanata dal regista Fabio Pellegrinelli (Notte noir), sta girando in questi giorni sul set allestito nei locali della scuola media di Pregassona. «Sta andando tutto bene, siamo sopravvissuti al gran caldo e poi al maltempo» scherza il produttore Paolo Ramoni, «e siamo anche in anticipo sui tempi». Mancano solo quattro giorni alla fine delle riprese della serie che sarà online a gennaio 2018 e in attesa dei primi trailer siamo a caccia di qualche anticipazione. «Si tratta di sette episodi di circa una decina di minuti - spiega Ramoni – che raccontano di una piccola banca ticinese il cui universo viene stravolto da una novità: la fusione con un grosso gruppo finanziario cinese. Uno dei simboli più importanti dell’immaginario svizzero, ovvero la banca, viene quindi interessata dall’avvento dei cinesi». Ma la serie non racconta solo l’inquietudine del cambiamento, ma pure le situazioni comiche e divertenti che derivano dagli stereotipi sulla Cina. «Sì, e infatti si dice che sia sempre meglio partire da uno stereotipo che arrivarci» dice Andrea Stephani, uno degli autori della serie insieme ad Antonella Anastasia e Samuela Lepori (...)

