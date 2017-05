Tagli de La Posta, Ticino a Berna

La Posta non vuole sentire parlare di moratoria per la ventilata trasformazione di una cinquantina di uffici postali in Ticino. La proposta era stata messa sul tavolo dal Consiglio di Stato nelle scorse settimane. Proprio oggi il presidente del CdS Manuele Bertoli accompagnato da Francesco Quattrini (delegato per le relazioni esterne), Maurizio Agustoni (PPD) e Ivo Durisch (PS), ha incontrato la Commissione dei trasporti e delle comunicazione del Consiglio degli Stati per spiegare l’iniziativa cantonale e le proposte fatte alla Posta nell’ultimo incontro.

«Abbiamo spiegato le nostre ragioni - ci dice il presidente Bertoli - e le proposte. I commissari ci hanno fatto qualche domanda e noi abbiamo espresso le nostre preoccupazioni per l’attuazione del servizio universale del Gigante Giallo».

Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni della direttrice della Posta che boccia la moratoria delle chiusure auspicata dallo stesso esecutivo cantonale Manuele Bertoli precisa: «Siamo coscienti anche noi che non è una soluzione ottimale. Ma sappiamo anche che la Posta deve tener conto e prendere in considerazione le preoccupazioni di tutto il Paese per le trasformazioni degli uffici postali. E sono timori che non giungono solo dal Ticino, ma dai quattro angoli della Svizzera. Sappiamo che il progetto non accoglie applausi».

Lo stesso presidente del Governo guarda però avanti. «Vedremo se questa chiusura verso la nostra proposta sarà confermata anche nell’incontro che avremo alla fine del mese. Intanto noi continuiamo a lavorare, con il Parlamento, per trovare una soluzione ed evitare altre trasformazioni di uffici postali».

(N.M.)