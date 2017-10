Tamponamento a catena sull'A2 a Mezzovico

(LE FOTO) Non ci sarebbero feriti, ma i veicoli convolti sono numerosi. A causa dell'incidente l'autostrada è stata chiusa in direzione nord. Traffico perturbato anche verso sud.

Sfoglia la gallery

Tamponamento a catena oggi pomeriggio sull'A2 in direzione nord all'altezza di Mezzovico. Coinvolte diverse vetture, un camper e anche almeno un camion.

Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, non si registrerebbero feriti, ma unicamente danni materiali.

A causa del sinistro la polizia ha provveduto alla chiusura dell'autostrada, sempre in direzione nord, in coincidenza del portale sud della galleria del dosso di Taverne. Anche in direzione sud il traffico risulta perturbato a causa dei veicoli che rallentano in prossimità dell'incidente.

Sul posto anche i carri attrezzi per il recupero dei veicoli accidentati.

(Red)