In 12mila a "Caseifici Aperti"

Nonostante la meteo, non sono mancate le persone nei 19 caseifici del Cantone. Obiettivo della manifestazione era proprio quello di far conoscere la realtà casearia ticinese.

Anche quest’anno, nonostante la meteo poco favorevole di sabato, la rassegna agroalimentare “Caseifici Aperti” ha fatto registrare un buon successo. Durante l’ultimo fine settimana si stima che circa 12'000 persone abbiano partecipato all’evento dividendosi tra i vari caseifici, confermando quindi i dati dello scorso anno e, in alcuni casi, superandoli.

La manifestazione – promossa dalla Sezione dell’agricoltura del Dipartimento delle finanze e dell’economia – è volta a far conoscere e a valorizzare la variata e pregiata realtà casearia ticinese, il cui ruolo rimane fondamentale per lo sviluppo economico delle regioni periferiche e per la gestione del territorio cantonale.

I 19 caseifici distribuiti su tutto il Cantone hanno saputo proporre interessanti visite, degustazioni e animazioni. Un’occasione preziosa non solo per assaggiare i prodotti genuini del nostro territorio, ma anche per avvicinare le molte famiglie presenti e i più giovani ai processi produttivi basati sul ciclo virtuoso tra uomo, animali e risorse naturali.

L’edizione 2017 di “Caseifici Aperti” ha confermato che la popolazione ticinese ha grande attenzione verso questo tipo di iniziative, che promuovono il nostro territorio e, più in generale, la produzione agroalimentare locale.

