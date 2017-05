25 anni aperti alle sorprese di Dio

Di Laura Quadri

Venticinque anni e una storia tutta da condividere con il popolo ticinese. Questa storia, fatta di amicizia e preghiera, ha silenziosamente e discretamente segnato le vite di tante persone, che hanno incrociato nel loro cammino le clarisse di Cademario. Ieri la comunità, che ad oggi conta nove sorelle, ha aperto in concomitanza con la festa dell’Ascensione i festeggiamenti proprio per ricordare questi primi 25 anni, con una Santa Messa celebrata da mons. Valerio Lazzeri e da molti altri sacerdoti, tra cui il vescovo emerito mons. Grampa. Come testimonianza dell’affezione che la popolazione prova per la comunità, una chiesa gremita di gente, desiderosa di ricordare con essa i primi passi, da quando cioè mons. Corecco, allora vescovo di Lugano, nel lontano 1992 chiamò dall’Umbria alcune sorelle. Ma c’è modo e modo di meditare sugli eventi che scorrono e sul proprio passato, come ha subito ricordato mons. Lazzeri nell’omelia: «A un dato punto occorre trovare la forza di situarsi in maniera efficace in un presente, radicato, certo, nel passato, ma anche aperto al futuro, alle sorprese di Dio. Per questo, bisogna riconoscere con sapienza il momento in cui è necessaria una conversione nel nostro modo di ricordare. Il vissuto va liberamente congedato, consegnato nelle mani di Dio. Si cessa di rimanervi aggrappati e la nostra vita può diventare così il grembo accogliente dell’azione dello Spirito Santo, promesso da Gesù ai suoi discepoli». Inevitabilmente il pensiero si è poi spostato alla festa dell’Ascensione e alla sua pregnanza per la vita del cristiano: «L’Ascensione di Gesù è il segreto della vitalità spirituale di ogni avventura umana.

Grazie a questo aspetto del mistero pasquale – Gesù sottratto allo sguardo terreno dei discepoli, Gesù che siede alla destra del Padre – è possibile superare ogni blocco, ogni paralisi, ogni vicolo cieco dei nostri percorsi nel tempo. In una vita cristiana autentica, infatti, arriva sempre l’ora in cui siamo chiamati a prendere coscienza che siamo chiamati a prendere il largo nel nostro cammino di fede, a non limitarci a una navigazione – come si dice – di piccolo cabotaggio, da porto conosciuto a porto conosciuto. È il momento in cui siamo invitati a confrontarci con l’inadeguatezza di tutte le nostre aspettative iniziali anche riguardo ai nostri progetti più santi». L’unico modo per smettere di inseguire dei progetti troppo mondani, ha proseguito il Vescovo, è «l’umiltà, la povertà, la rinuncia a fissare noi il calendario dell’azione di Dio nella nostra storia; questo rimane il vero messaggio che Gesù ci consegna ascendendo al Cielo». Al termine della celebrazione le parole di suor Myriam, abbadessa del monastero, hanno quindi riportato l’attenzione ai festeggiamenti e al loro significato: «Oggi, con questa celebrazione, è come se un mistero nascosto divenisse un po’ più chiaro, più evidente ai nostri cuori, più visibile al nostro sguardo. I sentimenti che portiamo nel cuore in questo anniversario sono sicuramente la gratitudine e lo stupore. Gratitudine anzitutto alla Chiesa di Lugano per averci volute e chiamate, ma anche alle madri di Perugia che nella fede hanno accolto l’invito del Signore. Un sentito grazie va anche al Municipio di Cademario, per averci permesso di rimanere in questo luogo così bello, tanto vicino al cielo e di potervi costruire la nostra casa. Il pensiero va poi a tutti quei fratelli e a quelle sorelle della primissima ora, che hanno sostenuto i nostri primi incerti passi. Da ultimo, un sentimento forte di gratitudine è per Dio, per averci amato, volute e chiamate a questa vita e con la sua provvidenza sostenuto. Il cammino di questi anni ci ha insegnato che davvero l’amore e la luce della sua resurrezione possono vincere le tenebre dei nostri cuori, le incomprensioni, i fallimenti, le rotture; tutto può essere fatto nuovo. Per tutto questo rendiamo lode e continuiamo a starvi vicino nella preghiera».