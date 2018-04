A 275 km/h attraverso il San Gottardo

Il nuovo treno ad alta velocità di Stadler, denominato Giruno, nel fine settimana pasquale ha raggiunto per la prima volta una velocità di 275 km/h.

Nella galleria di base del San Gottardo i treni viaggiatori possono circolare a una velocità di 250 km/h. Per verificare se il nuovo treno fosse in grado di circolare a questa velocità in galleria, le FFS hanno effettuato delle corse di prova. Queste vengono svolte a una velocità aumentata del 10% che, per i viaggi attraverso la galleria di base del San Gottardo, corrisponde a una velocità di 275 km/h. Le corse si sono svolte con successo durante il fine settimana pasquale.

Nell’ottica di un aumento della domanda previsto sull’asse del San Gottardo, le FFS hanno ordinato 29 elettrotreni alla ditta Stadler. Le nuove composizioni sono lunghe 404 metri e disporranno di 810 posti a sedere. Dalla fine del 2019 i primi treni dovrebbero entrare in servizio tra Basilea/Zurigo e Milano.

(Red)