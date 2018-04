3 ticinesi fra i vincitori di Linguissimo

Sette giovani tra 16 e 21 anni, fra cui tre ticinesi, hanno ottenuto un premio in occasione della finale del concorso nazionale Linguissimo, una manifestazione che promuove il plurilinguismo attraverso la scrittura di parole di canzoni in più idiomi.

L'evento, organizzato a Friburgo dal Forum Helveticum, si è svolto sabato e domenica scorsi alla presenza di 30 giovani finalisti. Tre ticinesi, due grigionesi, una zurighese e una turgoviese si sono distinti per i loro testi plurilingui, vincendo un viaggio insieme in una città europea, indica in una nota odierna Forum Helveticum, un'organizzazione che si occupa della comprensione culturale e linguistica in Svizzera.

I ticinesi premiati sono Marica Iannuzzi, Matteo Burkhard e Melissa Bernasconi, mentre dai Grigioni sono state insignite le giovani Alina Castillo e Carina Basig.

Linguissimo è un concorso nazionale realizzato dal 2008 e in questa edizione si sono annunciati quasi 250 giovani, precisa il comunicato. I cantautori in erba, nel corso della finale, hanno realizzato un testo bilingue in tandem o in trio.

(Ats)