3'973 tonnellate di alimenti distribuiti

Il Tavolino Magico nel 2017 ha consegnato ai poveri generi alimentari in ottimo stato a 18'400 persone disagiate per un valore di oltre 25 milioni di franchi.

Per la prima volta dalla sua fondazione 19 anni fa, Tavolino Magico ha recuperato lo scorso anno quasi 4mila tonnellate di generi alimentari di ottima qualità – il 5.9 % in più rispetto al 2016 – e li ha distribuiti a oltre 18’400 persone disagiate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Purtroppo le donazioni in denaro, che permettono a Tavolino Magico di crescere, arrancano dietro alla crescita quantitativa.

Gli alimenti destinati al macero in Svizzera rimangono a livelli elevatissimi, ossia 2 milioni di tonnellate l'anno. Stiamo parlando di 300 kg di alimenti per persona in ottimo stato gettati via. Al contempo, secondo l'Ufficio federale di statistica, 570mila persone vivono in Svizzera vicino o sotto la soglia di povertà. Tra queste due realtà si inserisce Tavolino Magico che salva dal macero alimenti in esubero provenienti dall'agricoltura, dall'industria o dal commercio all'ingrosso e li consegna a famiglie e individui indigenti tramite 125 centri di distribuzione in Svizzera.

Tavolino Magico cresce nella Svizzera italiana e cerca nuove sedi

Aumenta di parecchio la merce raccolta da Tavolino Magico nella Svizzera italiana: nel 2017, la piattaforma di Cadenazzo ha salvato dal macero, 635 tonnellate di cibo di ottima qualità (nel 2016 erano 550, + 15.5 %) che è stato distribuito in media a 1’747 persone in difficoltà ogni settimana grazie al servizio di 280 volontari attivi nei 13 centri di distribuzione. Alla sede di Cadenazzo, dove lavorano una cinquantina di persone da programmi occupazionali, dal 2017 c’è anche una nuova apprendista in logistica.

Con le tonnellate di cibo distribuito, cresce anche la domanda, infatti i 13 centri di distribuzione (CD) sono molto sollecitati. A metà gennaio, il CD di Quartino ha inaugurato nuovi spazi più grandi al Centro Rivamonte, messi a disposizione gratuitamente dal Comune e in condivisione con Atte, che permetteranno di aumentare da 35 a 50 le tessere. Il vice sindaco Eros Nessi ha parlato di un gesto dovuto verso una forma di aiuto preziosa, soprattutto in una società dove c’è sempre meno solidarietà tra vicini.

Anche a Mendrisio, dove Tavolino Magico serve settimanalmente circa 140 persone, si cerca una nuova sede per il centro di distribuzione che fino a fine marzo resterà presso il Centro Cristiano che ci ha ospitato gratuitamente per vari anni. Infine, visto l’aumento delle richieste Tavolino Magico sta cercando una nuova sede per un terzo centro di distribuzione nel Luganese, in zona Massagno. Gli attuali due centri, ubicati a Viganello e Pregassona, servono settimanalmente circa 500 persone e sono arrivati al limite per garantire un servizio rispettoso delle persone.

Distribuito il 5.9 % di alimenti in più

Nella lotta contro gli sprechi, sempre più imprese del settore alimentare remano nella stessa direzione. Nell'ambito della strategia di sostenibilità si cercano di evitare gli sprechi alimentari o si ridistribuisce il cibo in esubero in collaborazione con Tavolino Magico. I risultati migliorano di anno in anno, nel 2017 la nostra associazione ha consegnato ai poveri 3‘973 tonnellate di generi alimentari in ottimo stato per un valore di 25‘824‘500 franchi a livello nazionale, registrando un aumento del 5.9 % rispetto all'anno precedente. «La crescita di quest'anno si deve ai nuovi progetti avviati con Coop e Migros, nonché al rafforzamento della collaborazione con altri enti di sostegno alimentare. Inoltre, ci impegniamo a coltivare i rapporti con i nostri donatori di prodotti – ne vale la pena», spiega Alex Stähli, direttore di Tavolino Magico. L’associazione distribuisce gli alimenti recuperati settimanalmente a 18’400 persone che vivono vicino o sotto la soglia di povertà, alleggerendo così il loro esiguo bilancio familiare. I beneficiari ai centri di distribuzione devono identificarsi tramite una carta acquisti e per ogni spesa pagano la cifra simbolica di un franco.

Una logistica ben ponderata per reinserire chi è fuori dal mercato

L'incremento quantitativo presuppone una logistica efficiente e ben funzionante. Ogni giorno 16’611 kg di alimenti vengono trasportati, smistati e distribuiti tramite sei piattaforme logistiche a Baar, Basilea, Cadenazzo, Coira, Grenchen e Winterthur. Un sistema logistico ben ponderato mantiene i tragitti di trasporto più brevi possibili e assicura una distribuzione efficiente e orientata alla qualità. Tra gli oltre 100 collaboratori nella logistica vi sono persone occupate in programmi d'integrazione al lavoro, persone che prestano servizio civile, persone in assistenza o invalidità, e alcuni dipendenti fissi.

Donazioni finanziarie non tengono il passo della crescita

La continua crescita porta a sempre maggiori investimenti e costi, ma dal 2016 le donazioni finanziarie non riescono a tenere il passo. Per continuare a perseguire i propri obiettivi di recupero di alimenti e svolgere la propria funzione di sostegno alimentare anche in futuro, quest'associazione finanziata con donazioni dovrà riuscire ad aumentare anche le offerte in denaro.

Associazione all'avanguardia poggia su 2’900 volontari

Tavolino Magico vanta già molti anni di storia. Nel 2018 sono dieci i centri di distribuzione che festeggiano il loro 15° anniversario e che sono diventati ormai istituzioni consolidate nella vita del quartiere e della comunità. Tavolino Magico gestisce in Svizzera 125 centri di distribuzione, cinque dei quali sono stati inaugurati nel 2017: Wettingen (AG), Gerlafingen (SO), Wartau (SG), Speicher (AR), und Kreuzlingen (TG). Settimana dopo settimana, 2’900 volontari si impegnano per una distribuzione equa degli alimenti nei relativi centri: senza di loro Tavolino Magico non potrebbe esistere. Per continuare la propria missione di recupero di alimenti dal macero in settori sempre nuovi, l'organizzazione finanziata da donazioni ha bisogno di sostegno in tutti i settori. «C'è ancora molto da fare e possiamo fare ancora molto con i nostri partner del settore alimentare», afferma convinto Alex Stähli.

(Red)