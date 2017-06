"61 uffici postali garantiti, 48 da verificare"

Questo il piano di sviluppo in Ticino della Posta, che fa sapere che lavorerà alla creazione di altri 17 punti di accesso. In arrivo la possibilità di fare versamenti in contanti a domicilio.

In seguito ai colloqui tenutisi con i rappresentanti cantonali, la Posta presenta la pianificazione dello sviluppo della rete postale nel Canton Ticino. Tra questi si annoverano 61 uffici postali garantiti almeno fino al 2020. Al contempo la Posta fa sapere che lavorerà alla creazione di 17 ulteriori punti di accesso. A tal fine sta esaminando una maggiore offerta di punti clienti commerciali e punti di impostazione e ritiro, nonché il collocamento degli sportelli automatici My Post 24 nelle maggiori località del Cantone.

"La Posta - si legge in un comunicato stampa - affronterà o darà seguito al processo per definire il futuro dei 48 uffici postali non garantiti in un’attenta analisi dei singoli casi". Per oltre una decina di sedi nel Cantone la Posta portava avanti il dialogo con le autorità comunali già da prima di ottobre 2016. Per talune di queste filiali, in accordo con il Comune interessato, sono state identificate soluzioni che verranno attuate nei prossimi mesi.

Filiali in partenariato

"Nella configurazione della propria rete - continua il testo - la Posta mira sempre a offrire il migliore servizio postale per la regione con un mix di punti di accesso. Per la Posta, in primo piano vi è la realizzazione delle filiali in partenariato, che hanno il vantaggio di offrire ai clienti un’offerta postale ampia e orari di apertura interessanti. Questo formato è apprezzato e inoltre rafforza, in collaborazione con un partner locale, l’infrastruttura presente all’interno del paese o del quartiere".

Già oggi si contano esperienze con questa forma di collaborazione in 44 località ticinesi. Nei prossimi quattro anni la Posta procederà alla trasformazione della rete postale seguendo una consolidata procedura basata sul dialogo diretto con i Comuni, che rimangono per legge gli interlocutori principali nell’ambito della valutazione di possibili alternative per l’offerta postale. "Come fatto sinora, si eviterà di chiudere gli uffici postali senza presentare alternative", sottolinea l'ex regia federale.

Versamenti a domicilio

In occasione dei colloqui con i Cantoni, la Posta ha preso atto di diverse richieste relative al servizio di base e introdurrà le prime novità a settembre 2017. In località che dispongono soltanto di una filiale in partenariato, la Posta offrirà la possibilità di effettuare versamenti in contanti sulla porta di casa. Inoltre, nelle località senza recapito mattutino, consegnerà i quotidiani in abbonamento fino a mezzogiorno. La Posta offrirà nuove soluzioni per le PMI relative al traffico dei pagamenti in contanti e all’impostazione e il ritiro di invii.

(Red)