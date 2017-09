73 droni in volo assieme, è record!

73 droni in volo contemporaneamente. Con questa cifra i ragazzi del progetto ated4kids hanno stabilito ieri a Lodrino, a margine del meeting di aeromodellismo 2017, un nuovo record del mondo, battendo il precedente primato che era di "soli" 54 velivoli in aria insieme. Giudice di gara era l'avvocato Gianni Cattaneo che dopo pochi minuti dal primo volo ne ha decretato il successo!

Gli aeromobili telecomandati erano stati creati dai piccoli piloti e hanno raggiunto un’altitudine di 25/30 metri. I droni si sono alzati in cielo in squadra e hanno regalato un vero spettacolo pubblico, volando in cielo per comporre la scritta “ated” e rimanendo in posizione per oltre di 4 minuti.

Il conseguimento del record chiude, di fatto, il progetto - avviato a febbraio - che aveva lo scopo principale di sensibilizzare, informare ed educare i ragazzi e le famiglie a un utilizzo intelligente e conforme alle normative, dei droni, che non sono da considerare semplici giocattoli, ma il loro utilizzo soggiace alla legislazione federale.

(Red)