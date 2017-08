9 febbraio, dopo gli scogli... i paradossi

di Andrea Bertagni

Il 9 febbraio è dietro l’angolo, anzi è il 1. gennaio. No, non è un gioco di parole, è solo la deadline, il conto alla rovescia, che ci separa dall’entrata in vigore della nuova Legge sugli stranieri, figlia dell’applicazione dell’iniziativa contro l’immigrazione di massa (approvata appunto il 9 febbraio 2014), la cosiddetta preferenza indigena light. Una preferenza che dall’inizio del 2018 imporrà ai datori di lavoro che operano in professioni con un tasso di disoccupazione nazionale pari almeno al 5% di annunciare agli Uffici regionali di collocamento (URC) i posti vacanti, così da permettere a questi ultimi di proporre entro tre giorni alle aziende i candidati più idonei.

Tra pochi mesi dunque si cambia. Peccato però che gli URC non siano attrezzati a farlo. Non possiedono cioè, come ha rivelato la “SonntagsZeitung”, i programmi informatici giusti. Il sistema attuale, chiamato job room (www.job-room.ch) non brilla per facilità di consultazione ed è superato dagli eventi. Ecco perché una possibilità messa sul tavolo è quella di rinforzare con 270 persone supplementari gli URC (basteranno? Dove verranno presi i soldi?).

Ma non è tutto. Mentre si sta cercando di migliorare il programma informatico, mettendoci una pezza, non meno complicata si annuncia la “classificazione” delle professioni soggette a “embargo”. In quale professione dovrà essere inserito, ad esempio, un manovale dell’edilizia, notoriamente capace di più compiti? Sarà un portacalce? O un betoniere? Forse un inchiodatore? Oppure un sterratore? La scelta del datore di lavoro non si preannuncia facile.