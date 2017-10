"Aiutiamo le famiglie in modo concreto"

di Nicola Mazzi

Nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha presentato una serie di misure fiscali e sociali. L’obiettivo, dopo essere riusciti a raggiungere il pareggio di bilancio, è quello di rilanciare il sistema economico e sociale del Cantone. Con il direttore del Dipartimento socialità e sanità Paolo Beltraminelli, anche dopo alcune critiche emerse sulla portata delle misure, abbiamo voluto fare il punto della situazione e chiarire alcuni aspetti importanti della riforma sociale.

Direttor Beltraminelli, da quali concetti è partito per elaborare la riforma sociale?

Iniziamo con il dire che decisivi per i bambini sono i primi tre anni di vita. Occorre tempo da dedicare loro per ascoltarli, educarli e farli crescere nel migliore dei modi. Questo compito fondamentale è e deve restare alle famiglie. In una società che evolve e si trasforma in continuazione, dove nella nuova famiglia tipo il tempo di lavoro è del 150% suddiviso sui due genitori, nel rispetto sia della libera scelta, sia del principio di sussidiarietà, è rilevante aiutare le famiglie a svolgere al meglio questo compito così importante. Da un’inchiesta assai dettagliata da noi promossa presso le famiglie con bambini piccoli, molte desiderano occuparsi in modo accresciuto dei figli se in tenera età, spesso facendo capo ai nonni, ma non tutti hanno questa possibilità, in altre famiglie il lavoro è un’assoluta necessità. La grande maggioranza delle donne desidera riprendere gradualmente il lavoro, se possibile disporre di un congedo prolungato anche non pagato e orari compatibili con le esigenze familiari. Sulla scorta di molti approfondimenti, tenendo conto delle esigenze delle famiglie, ma anche di quelle del mondo del lavoro e con un occhio attento alla natalità molto bassa in Ticino, abbiamo concepito delle misure sociali per le famiglie. Per crescere bene un figlio ci vuole tempo, mezzi finanziari sufficienti e strutture di appoggio di qualità. L’assegno parentale e la possibilità di lavorare a tempo parziale vanno in questa direzione. Una società che culturalmente non riesce a dare tempo ai bambini è una società perdente. Le misure che sono previste per le famiglie pensano quindi alle esigenze del lavoro (nidi d’infanzia), ma anche al tempo da dedicare ai figli e alla famiglia, per permettere una migliore coesione sociale in una società sempre più individualizzata.