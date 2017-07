Al Festival con i mezzi pubblici

RailAway propone un biglietto scontato del 20% per il viaggio di andata e ritorno a Locarno in occasione della rassegna cinematografica.

Per la 70ma edizione del Locarno Festival (dal 2 al 12 agosto 2017) RailAway, in collaborazione con TILO e la Comunità tariffale Arcobaleno, propone un biglietto scontato del 20% per il viaggio di andata e ritorno a Locarno con i mezzi di trasporto pubblici valido dal proprio domicilio in Ticino e nel Moesano. L’obiettivo è di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere Locarno.

Il biglietto si può acquistare presso gli sportelli delle stazioni FFS e ai distributori di biglietti FFS. L’offerta è valida anche per chi possiede l’abbonamento metà-prezzo. Inoltre chi sceglie di recarsi a Locarno con i mezzi di trasporto pubblici ha diritto ad acquistare presso le stazioni di partenza (Biasca, Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano o Mendrisio) i biglietti d’entrata scontati per il Festival del film (entrata giornaliera, entrata bi-giornaliera, entrata Piazza Grande con 1 film, entrata Piazza Grande con 2 film. Nelle serate con doppia proiezione è obbligatorio l’acquisto dell’entrata “Piazza Grande con 2 film”).

Gli ultimi collegamenti in treno da Locarno sono i seguenti:

per Bellinzona ore 23.05, 23.35, 00.05, 00.35, 01.35, 03.05**

per Lugano/Chiasso (cambio a Giubiasco) ore 23.05, 23.35, 00.05, 03.05**

**circola solo le notti ve/sa e sa/do

Per ulteriori informazioni: presso le stazioni FFS, telefonando al Rail Service 0900 300 300 (CHF 1.19/min. da rete fissa svizzera) 24 ore su 24, oppure sui sito ffs.ch/locarno-festival.

