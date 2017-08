Al via la caccia... con i droni

È tutto pronto per l’apertura della stagione venatoria, che prenderà il via domani, 1. settembre. Ben 23 (contro i 19 del passato) i giorni che i cacciatori avranno a disposizione per portare a casa un ricco bottino. Per sondare il terreno abbiamo raggiunto Marco Viglezio, vicepresidente della Federazione dei cacciatori ticinesi.

Proprio Viglezio ci conferma che nel tempo i rapporti con il Dipartimento del territorio guidato da Claudio Zali sono migliorati e l’armonia di intenti è stata ritrovata, mentre a creare nuovi grattacapi potrebbero essere certi mezzi tecnologici, come le fototrappole e i droni, impiegati da qualche tempo per cercare e monitorare la selvaggina. "Bisogna porre un limite all’utilizzo della tecnologia, se non vogliamo arrivare un giorno a cacciare stando comodamente sdraiati sul nostro divano. Con i droni si rileva la posizione degli animali e si riesce a risalire al loro rifugio, stanandoli più facilmente, ma pure disturbandoli inutilmente", spiega Viglezio.

(M.S.)