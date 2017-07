AlpTransit a sud: obiettivo raggiunto

Era partita come un treno e ha terminato la sua corsa puntuale alla prima stazione. La petizione lanciata lo scorso 7 novembre e denominata «Non attendiamo il 2050 per completare l’asse ferroviario del San Gottardo» ha raggiunto le 10mila sottoscrizioni che si era posta come obiettivo. Con l’entrata in esercizio delle gallerie ferrovie di base del San Gottardo (2016) e del Monte Ceneri (2020), lo ricordiamo, il Ticino sarebbe interessato dall’alta velocità nei tunnel in questione e nella tratta tra Camorino e Lugano, escludendo di fatto le linee ferroviarie tra Camorino e Biasca e tra Lugano e Chiasso. Da qui l’idea che l’opera del secolo sia in realtà monca, senza cioè essere un’arteria unica tra il Nord e il Sud Europa. E occorra completarla, partendo, prima di tutto dal sostegno popolare. Sostegno che pare proprio non mancare.

(MS/AN.B.)