Aria di novità in Parlamento

Dalla prossima legislatura ci saranno diverse novità per i membri del Legislativo cantonale, tra le quali l'introduzione di nuove commissioni tematiche.

Via libera – con 52 sì, 2 no e 1 astenuto – alla nuova legge sul Gran Consiglio. Dopo due anni di lavori commissionali, dalla prossima legislatura ci saranno diverse novità per i membri del Legislativo cantonale.

Tra i punti salienti, riassunti dal relatore del rapporto Lorenzo Jelmini (PPD), figura l’introduzione di nuove commissioni tematiche (sanità e sicurezza, economia e lavoro, formazione e cultura, e ambiente, territorio ed energia) che affiancheranno le tre generali e le speciali, e un maggiore riconoscimento del ruolo del presidente del Gran Consiglio, a cui spetterà un’indennità di 10mila franchi e la possibilità di servirsi dell’auto di proprietà dello Stato per gli spostamenti in vista di partecipazioni istituzionali.

(MS)