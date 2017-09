Asilo, 63 mio per il centro di Balerna

La somma fa parte della cifra che il Nazionale ha deciso di stanziare per le costruzioni civili della Confederazione. Oltre 45 milioni per il Centro sportivo di Tenero.

La Confederazione dovrebbe sborsare 642,3 milioni per le costruzioni civili. Il Consiglio nazionale ha accettato oggi - con 127 voti contro 63 - di stanziare questa somma, nonostante l'opposizione dell'UDC. Tra i progetti principali figurano il nuovo centro per richiedenti l'asilo di Balerna/Novazzano e l'ampliamento del Centro sportivo di Tenero.

Quasi 63 mio per il centro di Balerna

Ai nuovi centri federali per richiedenti - previsti oltre che in Ticino, anche a Basilea, Embrach (ZH), Kappelen (BE) e Zurigo - saranno destinati complessivamente 238,3 milioni di franchi. A quello ticinese andranno 62,8 milioni. Il centro sottocenerino avrà una capienza di 350 letti e darà lavoro a 105 persone. Il terreno, che appartiene attualmente alle FFS, è situato su due parcelle situate nei comuni di Balerna e Novazzano. Il calendario prevede una pianificazione fino al 2018 e l'inizio dei lavori di costruzione l'anno successivo. L'apertura dovrebbe avvenire nel 2021.

I crediti destinati all'asilo hanno subito le critiche dell'UDC, ma sono poi stati approvati tutti con una proporzione di 2 a 1, non ottenendo alcun sostegno da parte di altri schieramenti.

Critiche della destra

Thomas Aeschi (UDC/ZG) ha chiesto invano che il progetto venisse diviso in due e che i crediti riguardanti l'asilo fossero rinviati al Consiglio federale incaricandolo di abbassare i costi di tutti i nuovi centri federali per richiedenti di almeno il 20%. "Il governo avrebbe dovuto applicare le norme di costruzione minime previste dalla legge. Occorre rinunciare a ogni inutile lusso", ha sottolineato Aeschi. Il suo collega Heinz Brand (UDC/GR) avrebbe voluto spingersi ancora più lontano, tagliando un terzo dell'importo (80 milioni) per portarlo a 158,9 milioni al massimo. La maggioranza della Camera del popolo ha tuttavia considerato che i progetti presentati dal governo fossero efficienti e sostenibili.

Anche il ministro delle finanze Ueli Maurer ha spiegato come tali investimenti si situino nella media degli ultimi anni e non si costruisca troppo, aggiungendo che non "si tratta di un grande lusso". Il plenum ha pure bocciato un'altra proposta di Pirmin Schwander (UDC/SZ), che intendeva cancellare alcune - a suo dire - imprecisioni nel messaggio per riportalo a un importo globale di 216,6 milioni.

Diversi oratori quali Heinz Siegenthaler (PBD/BE) e Philipp Hadorn (PS/SO) hanno accusato l'UDC di prendersela unicamente con l'asilo nelle loro richieste di risparmio. "Taluni si sentono in campagna elettorale permanente", ha rilevato Hadorn.

Oltre 45 milioni per il Centro sportivo di Tenero

Il credito approvato oggi comprende anche ulteriori 208 milioni destinati ad altre opere. Di questi, 45,1 milioni sono attribuiti al Centro sportivo di Tenero, dove è prevista la costruzione di un nuovo edificio che ospiterà una palestra, nonché un ristorante da 400 posti, spazi amministrativi e una nuova entrata principale.

Il messaggio 2017 sugli immobili civili prevede pure un credito di 196 milioni destinato all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) - l'organo centrale di esecuzione della Confederazione nel settore delle assicurazioni sociali del I. pilastro - di Ginevra. Questa somma verrà utilizzata per pagare il contratto di locazione della sede dell'UCC per il prossimo ventennio. Verranno peraltro concentrati i suoi uffici in un'unica sede.

Il dossier passa ora agli Stati.

(Ats)