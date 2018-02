Assicurazione auto più cara in Ticino

Stando al servizio di confronto comparis.ch, nel nostro Cantone si paga il 10% in più rispetto a Zurigo; bolletta decisamente più salata per i residenti non svizzeri.

Premi dell'assicurazione auto del 10% più cari in Ticino rispetto a Zurigo e differenze di prezzo che per i residenti stranieri possono raggiungere il 95%. Questi alcuni aspetti evidenziati da un'analisi del servizio di confronto comparis.ch. Il paragone dei premi nelle principali regioni linguistiche e fra assicurati di nazionalità diverse ha evidenziato "enormi differenze di prezzo", indica oggi comparis.ch in una nota.

Nel caso concreto, sono state analizzate 81 offerte di diversi assicuratori per la copertura casco totale di una vettura di gamma medio-alta: una BMW Serie 3 del valore di 60'000 franchi. Risultato: agli assicurati italiani un assicuratore (Baloisedirect.ch) fa pagare premi del 22% superiori a quelli fatturati agli svizzeri. La differenza di prezzo raggiunge addirittura il 95% per gli assicurati albanesi (offerta della Zurich Insurance).

Il confronto ha inoltre evidenziato che in Ticino i premi sono maggiorati del 10% rispetto a Zurigo. Nella città sulla Limmat uno svizzero paga in media 2150 franchi all'anno per il casco totale, un italiano paga in media 2429 franchi e un albanese 3530 franchi per assicurare la stessa auto. A Losanna i premi sono di 1-2 punti percentuali più alti per le tre categorie, mentre a Bellinzona la differenza è ancor più marcata: qui gli svizzeri pagano in media 2367 franchi all'anno, gli italiani 2675 franchi e gli albanesi 3857 franchi. Il sovrapprezzo medio per gli italiani varia nelle tre regioni linguistiche fra il 12 e il 13%, quello per gli albanesi fra il 63 e il 64%.

L'analisi mostra inoltre grandi differenze tra i singoli assicuratori, scrive ancora comparis.ch. A Zurigo la differenza fra l'offerta più cara per gli svizzeri (Axa Wintethur, con 2691 franchi) e quella meno cara (Dextra, con 1544 franchi) è di 1147 franchi, con un potenziale di risparmio del 43%. I clienti albanesi possono risparmiare fino a 2909 franchi o il 57% del premio.

In generale gli assicuratori motivano le differenze dei premi con le diverse ponderazioni del rischio fra le varie nazionalità o le regioni, scrive comparis.ch. Alcuni assicuratori agiscono anche tramite la disponibilità delle loro offerte su internet. La Mobiliare ha ad esempio bloccato le offerte online per gli stranieri, mentre Vaudoise non fornisce queste offerte per il veicolo di marca BMW preso in considerazione. Entrambi gli assicuratori chiedono ai potenziali clienti di contattarli direttamente.

(Ats)