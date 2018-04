Assunzioni in vista sul Ceresio e sul Verbano

La Società Navigazione Lago di Lugano (SNL) fa sapere di aver aperto una selezione del personale in vista di nuove assunzioni, con l'intenzione di offrire opportunità di formazione e lavoro anche per i giovani. "La SNL - si legge nel suo comunicato stampa - è in fase crescita anche in seguito alla formazione del nuovo Consorzio dei Laghi con la Gestione Governativa Navigazione Laghi (GGNL)". La precedenza, viene sottolineato, verrà data ai residenti.

Tra le posizioni aperte, si cerca personale di vendita a terra per i laghi Ceresio e Maggiore, con il ruolo di servire la clientela di terra, consigliandola sui servizi offerti da SNL e nell’erogazione dei biglietti. Il candidato ideale dovrà essere abituato al contatto con la clientela, avere esperienza di cassa/sistemi POS ed essere in grado di parlare le lingue nazionali.

Si cercano anche bigliettai/e di bordo per lavoro sui laghi Ceresio e Maggiore. In questo caso, dopo una formazione di 45 giorni a cura dell’azienda, il candidato sarà in grado di svolgere l’attività di marinaio semplice/bigliettaio sulle motonavi di SNL. In questo ruolo, la persona sarà in grado di aiutare l’equipaggio durante la navigazione e di prendersi a carico la gestione dei viaggiatori. Il candidato ideale dovrà essere abituato al contatto con la clientela, con esperienza e in grado di parlare le lingue nazionali. In questo caso, esistono buone prospettive per il futuro con possibilità di avanzamento.

Infine, si cerca un responsabile operativo per il Lago Maggiore. In questo ruolo, il candidato dovrà prendersi carico del coordinamento e gestione delle attività operative svolte presso lo scalo di Locarno. Il candidato ideale dovrà essere in grado di gestire differenti attività contemporaneamente in modo preciso e ordinato. Un’ esperienza in ambito navale è considerata un plus.

"La SNL - conclude la nota stampa - tiene molto alle qualità professionali dei propri dipendenti e al costante miglioramento della formazione professionale dei propri collaboratori, che seguono regolarmente corsi di aggiornamento e specializzazione nei più svariati ambiti."

Le candidature vanno inviate esclusivamente online all'indirizzo lavoro[at]lakelugano[dot]ch.

(Red)