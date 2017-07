Aumentano gli ascoltatori di Radio3i

In base ai dati ufficiali pubblicati da Mediapulse, nel periodo gennaio-giugno la quota di mercato della radio diretta da Matteo Pelli è passata dal 10.5% dello stesso periodo del 2016 al 10.85%, facendo registrare un ulteriore incremento. Una crescita costante e che non si arresta ormai da diversi anni. Giornalmente Radio3i è seguita da 62 mila 450 persone, record assoluto nella storia dell’emittente privata del gruppo Corriere del Ticino. Molto soddisfatto il direttore Matteo Pelli che commenta: “Non abbiamo intenzione di fermarci malgrado le piacevoli sorprese che raccogliamo ogni semestre. Un ringraziamento particolare va quindi al nostro pubblico, sempre fedele e in crescita. Sono in corso in queste settimane i lavori per la partenza della nuova stagione, al via il prossimo lunedì 28 agosto. Punteremo sulle collaborazioni con TeleTicino, avremo dei nuovi studi e non mancheranno altre novità”. Vivo compiacimento per gli ottimi risultati è stato espresso dall’amministratore delegato Marcello Foa: “Siamo molto soddisfatti per questi risultati, in linea con le nostre aspettative. Radio3i continua a beneficiare di ascolti elevati ed è una realtà consolidata nel panorama radiofonico ticinese. Non possiamo che dire: avanti così”.

Buoni risultati per RFT

Festeggia anche l'altra emittente privata della Svizzera italiana. Radio Fiume Ticino ha acquisito infatti 4'000 ascoltatori in più in 12 mesi. L'aumento corrisponde a una crescita dell'1% della quota di mercato.

Cresce Rete Uno, cala Rete Tre

Stando ai dati del primo semestre 2017, le tre reti RSI consolidano il loro primato al 62,5%. Nel dettaglio, cresce Rete Uno (+1.6%), che si attesta a una quota di mercato del 41.2%, mentre cala di un punto percentuale Rete Tre (16.9%). Stabile Rete Due al 4.3%. Insieme a Swiss Classic, Swiss Pop, Swiss Jazz (5.6%) e alle altre reti SSR ricevibili nella regione (7.8%), le radio del servizio pubblico toccano una quota di mercato del 75.9%.

Tendenze in Svizzera

Nove persone su dieci in Svizzera ascoltano la radio ogni giorno. Al primo posto per ascolti si situano gli svizzeri tedeschi con 114 minuti, davanti agli svizzeri italiani (112) e ai romandi (97). Lo rilevano le cifre semestrali pubblicate oggi dall'istituto di ricerca Mediapulse. In confronto al primo semestre 2016, in tutte le regioni tra gennaio e giugno 2017 è stato riscontrato un calo di circa 4 minuti. Fra le emittenti le più seguite sono le reti della SRG SSR, con una quota di mercato del 75,9% nella Svizzera italiana, del 64,6% in Romandia e del 63,7% nella Svizzera tedesca. Il distacco sulle inseguitrici continua però a diminuire poiché le radio private guadagnano terreno: +1,9% a sud delle Alpi (quota: 16,9%), +1,2% in Romandia (quota: 25,3%) e +0,8% nella Svizzera tedesca (quota: 31,6%). In Ticino le emittenti estere rappresentano una quota del 7,2%. Mediapulse pubblica i dati ufficiali sull'ascolto radiofonico due volte all'anno. Ad essere analizzato è il consumo della popolazione residente a partire dai 15 anni.

(Red)