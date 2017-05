In aumento le persone in assistenza

I dati, presentati stamane dal DSS, mostrano che nel 2016 hanno beneficiato di un sostegno sociale in 7'944, ossia il 12,7% in più rispetto all'anno precedente.

Continuano ad aumentare i numeri riguardanti il sostegno sociale in Ticino. I dati del 2016, che sono stati presentati stamattina dal direttore del Dipartimento socialità e sanità Paolo Beltraminelli, parlano di 5'268 domande di prestazione assistenziale, il che consiste in un aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente.

In netta crescita sono anche le persone beneficiarie, passate da 7'050 a 7'944 (il 2,2% della popolazione residente), il che significa 894 assistiti in più, pari a +12,7%.

Il consigliere di Stato Beltraminelli ha anche comunicato che grazie al sostegno sociale, lo scorso anno 487 persone sono rientrate nel mondo del lavoro, di cui 155 grazie a misure di reinserimento (professionale e sociale). Il ministro, che non ha nascosto la sua preoccupazione per i numeri in aumento in generale, ha però pure sottolineato che "di fronte a oltre 5’000 persone con una domanda attiva, ciò non basta".

(Red)