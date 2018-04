Bacciarini nuovo veterinario cantonale

Il Consiglio di Stato ha nominato Luca Bacciarini, attuale Veterinario cantonale aggiunto, quale nuovo Veterinario cantonale.

Luca Bacciarini, classe 1966, ha conseguito la laurea in medicina veterinaria presso l’Università di Berna nel 1991 e il dottorato nel 1995. In seguito ha ottenuto il titolo Diplomate of the European College of Veterinary Pathologists ed ha pure terminato la formazione di Veterinario ufficiale. Nel corso della sua carriera, ha svolto il ruolo di assistente nel Dipartimento animali esotici presso l’Università di Berna e di responsabile della diagnostica al Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin all’Istituto di patologia animale dell’UNI di Berna. È membro del comitato della società svizzera di patologia animale, del comitato della società ticinese di scienze naturali e presidente della Commissione scientifica del Parco botanico delle Isole di Brissago.

Dal 2000 ricopre la funzione di Veterinario cantonale aggiunto presso l’Ufficio del veterinario cantonale del Canton Ticino. Alla direzione dell’Ufficio del Veterinario cantonale assicurerà l’adempimento dei compiti disciplinati dalla legislazione federale concernente il settore della medicina veterinaria pubblica, segnatamente in ambito di prevenzione e lotta contro le malattie infettive, protezione degli animali, macellazione e controllo delle carni, farmaci veterinari, importazione ed esportazione di animali o prodotti di origine animale. Sarà inoltre competente per l’applicazione della legge cantonale sui cani. Luca Bacciarini andrà a sostituire il dr. Tullio Vanzetti, il quale beneficerà del pensionamento a partire dal 1. luglio 2018.

Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per ringraziare il dr. Vanzetti per la dedizione e la professionalità dimostrate in oltre 30 anni di attività. Il Governo si congratula con il dr. Bacciarini per la nomina e gli formula i propri auguri per la promozione e il futuro impiego nel nuovo ruolo.

