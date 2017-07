Badanti, "servono regole chiare ed equilibrate"

di Martina Salvini

Lavorano 15, anche 17 ore al giorno, e difficilmente riescono a far valere i propri diritti. Sono le badanti, alias collaboratrici familiari, che sempre più spesso vengono assunte per prendersi cura dei nostri anziani. Secondo gli ultimi dati disponibili, relativi all’anno scorso, si tratta di circa 500 persone, in special modo donne che arrivano nel nostro Cantone dai Paesi dell’Est, Bulgaria, Polonia e Romania in testa. Trovano un’occupazione spesso attraverso il passa parola delle colleghe e stipulano un contratto direttamente con la famiglia nella quale prendono servizio. Il fatto stesso di vivere sotto lo stesso tetto del proprio datore di lavoro – l’anziano – rende particolarmente difficile scindere il momento lavorativo da quello privato. Così le badanti diventano troppo spesso delle vere e proprie tuttofare, con mansioni che vanno ben oltre il proprio dovere di accudire l’anziano. Altra nota dolente riguarda il vitto e l’alloggio, a carico delle lavoratrici. Problema ben noto ai sindacati che, confermano sia OCST che Unia, ogni giorno prestano assistenza a badanti in cerca di chiarimenti sui propri diritti. "Spesso le badanti sono costrette a versare di tasca propria 990 franchi mensili per vitto e alloggio, trattenuti dalla busta paga, nonostante sia evidente che non sia una loro scelta soggiornare in casa dell’anziano e consumare lì i pasti", spiega Giangiorgio Gargantini di Unia. Inoltre, "difficilmente è possibile fissare un limite dell’orario lavorativo, perciò incontriamo spesso problemi relativi al mancato rispetto delle condizioni contrattuali di lavoro come la garanzia di avere giorni liberi e vacanze, ma anche una retribuzione calcolata sul reale grado di impiego", evidenzia.