Calo della quantità e vendemmia anticipata

Le gelate di aprile e la grandine estiva hanno influito sull'annata viticola 2017, che comunque si preannuncia di qualità. Perdite ingenti in particolare in alcuni paesi.

di Nicola Mazzi

Nonostante diversi danni causati dalla grandine e dal gelo, ma solo in alcune e precise località, l’annata viticola 2017, in generale, promette bene. Lo hanno detto ieri - durante una conferenza stampa di presentazione - i responsabili della Federviti. Il presidente Giuliano Maddalena ha confermato che «allo stato attuale la maggior parte dei vigneti del Ticino e della Mesolcina risulta in buono stato e la manutenzione delle uve è in anticipo di 10-14 giorni rispetto allo scorso anno».

I danni provocati soprattutto dalla gelata primaverile sono stati valutati attorno al 10% della superficie viticola cantonale con un tasso di germogli danneggiati tra il 20 e il 100%. Tuttavia le gemme secondarie del Merlot sono germogliate portando vegetazione e frutti e quindi limitando le perdite che a livello generale sono stimate in un 5% del raccolto potenziale. Un dato che equivale a 1-1,5 milioni di franchi. La perdita è tuttavia variabile da regione a regione.