Camera: un sogno lungo cent’anni

di Nicola Mazzi

Oggi all’aeroporto di Agno la Camera di commercio festeggerà i primi 100 anni di vita. Un traguardo molto importante che abbiamo voluto celebrare anche noi con un’intervista al suo direttore Luca Albertoni. Un’intervista che spazia dalla storia della Camera all’attuale momento con un occhio proiettato già verso il futuro.

Cento anni di storia della Camera di commercio e dell’industria. Che significato dà a questo anniversario?

Cento anni non sono un traguardo scontato. È interessante rilevare come la storia della Cc-Ti sia strettamente legata a quella economica del Cantone, il che sottolinea chiaramente come la funzione di associazione-mantello sia sempre stata nei nostri geni, benché questo elemento si sia rafforzato in modo deciso soprattutto negli ultimi due decenni. Ricordo, per esempio, che fino agli anni 80 la Camera si schierava apertamente anche su questioni settoriali, ma in questo modo creava attriti. Ora, invece, entriamo in modo sussidiario sui temi e solo se ci viene richiesto. Per esempio sulla LIA. Il principio di questa legge è condivisibile, la sua applicazione tuttavia non ci piace. Detto questo è il settore artigianale che deve risolvere il problema e noi non possiamo intervenire se non sottolineando che essa non debba limitare la libertà imprenditoriale.